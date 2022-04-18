12 апреля в Музее Норильска прошло собрание местного отделения Русского географического общества

Лариса Нарушевич, руководитель молодёжного направления, рассказала о ближайших планах и о том, что уже сделано. В частности, норильское отделение РГО по случаю Дня космонавтики организовало экскурсию в войсковую военно-космическую часть № 40919 для 20 учеников гимназии № 4 и школы № 41.

А 27 апреля для школьников проведут олимпиаду, которая будет посвящена юбилею обороны Диксона во время Великой Отечественной войны. Учеников, показавших лучшие результаты, отметят грамотами и ценными подарками. А шестеро наиболее отличившихся отправятся в августе этого года в исследовательскую экспедицию на Диксон.

Председатель местного отделения РГО Анастасия Король анонсировала проект по работе с трудовыми отрядами школьников. Депутат горсовета Леонид Соломаха предложил проводить фестиваль туристических фильмов под эгидой РГО. Директор музея Наталья Федянина пригласила принять участие в двух мероприятиях: «Ночь музеев» и «Ночь географии». Присутствующие единогласно поддержали эти идеи.

В завершение встречи обсудили административные и технические вопросы деятельности общества. Заместитель председателя Олег Костин предложил обновить попечительский совет. Анастасия Король акцентировала внимание на активизации всех направлений работы РГО. В общем, дел хватит всем.