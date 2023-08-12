Поздравление с Днём физкультурника от главы города Дмитрия Карасева

Уважаемые спортсмены, тренеры, энтузиасты и ветераны физкультурно–спортивного движения!

В эти августовские дни мы выражаем признательность всем, для кого физкультура и спорт стали профессией.

Благодаря вашей целеустремлённости, ответственности, моральной и физической стойкости число норильчан, ведущих здоровый образ жизни и занимающихся спортом, с каждым годом растёт. Всё больше спортсменов из Норильска становятся победителями и призёрами, прославляя родной город на региональном, всероссийском и международном уровнях. Мы искренне гордимся профессиональными победами наших земляков и видим, что их достижения становятся мощным стимулом для новых поколений спортсменов.

Для жителей Норильска занятие спортом — это не модный тренд, это стиль жизни, который искренне разделяют люди самого разного возраста и рода деятельности. От всей души желаю тренерам и спортсменам Норильска, любителям физической культуры и спортивным болельщикам увлекательных игр, крепкого здоровья и силы духа, счастья, ярких достижений и побед!

Дмитрий Карасев,

глава города Норильска