Поздравление с Днём Конституции РФ от главы города Дмитрия Карасева

Дорогие норильчане! Поздравляю вас с Днём Конституции Российской Федерации — основного закона, определяющего жизнь нашей страны и каждого её гражданина!

Государственный суверенитет, единство многонационального народа России, ценность культурного наследия и исторической правды, социальная справедливость, неотъемлемые права и свободы граждан. Конституция не просто провозглашает эти важнейшие ценности как юридические понятия, но и служит основой для их претворения в жизнь.

В то же время каждый из нас должен соблюдать и исполнять конституционные нормы, уважать права других граждан и исторически сложившиеся традиции нашего народа.

Именно Конституция создаёт прочный фундамент для развития экономики и достижения общественного единства. Уверен, наша сплочённость и готовность отстаивать национальные интересы будут и дальше укреплять могущество российского государства и процветание нашей родной земли.

От всей души желаю вам крепкого здоровья, благополучия и успехов во всех добрых начинаниях! Всегда оставайтесь патриотами нашей великой страны!

Дмитрий Карасев,

глава города Норильска