Поздравление с Днём Конституции РФ от Александра Пестрякова

Уважаемые норильчане и гости нашего города, примите искренние поздравления с важной для нашей страны датой — Днём Конституции Российской Федерации!

В этом году исполнилось 30 лет со дня принятия этого основополагающего документа, который определяет приоритеты государственной политики в области законодательства и права. Именно Конституция гарантирует всем нам, гражданам России, соблюдение наших прав и законных интересов.

Спустя три десятилетия в главный закон страны был внесён ряд поправок, продиктованных течением времени и развитием общества. Но неизменными остались главные постулаты Конституции РФ: суверенитет и многонациональность нашего государства, уважение прав и свобод гражданина, сохранение исторической памяти, стремление обеспечить благополучие и процветание нашего Отечества.

В этот праздничный день желаю вам крепкого здоровья, семейного благополучия, счастья, уверенности в завтрашнем дне и дальнейших успехов во имя процветания нашей Родины!

Александр Пестряков,

председатель городского Совета Норильска