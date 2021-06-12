Поздравление Александра Пестрякова с Днём России

Друзья, от всей души поздравляю вас с одним из главных государственных праздников нашей страны — Днём России!

12 июня — не просто дополнительный летний выходной, а день, когда все мы объединены осознанием того, что живём в великой стране, гордимся своей причастностью к сотворению новейшей истории России. Несмотря на то что в этом году нам опять придётся обойтись без массовых праздничных гуляний, для норильчан всех возрастов подготовлена разнообразная культурная программа — с тем, чтобы этот день остался в памяти.

Наша страна и наш народ на протяжении своей истории неоднократно доказывали сплочённость перед лицом трудностей, вместе мы преодолевали, казалось бы, непреодолимые препятствия. Особо показательным стал прошедший год, когда мы смогли выдержать массу испытаний, которые нам принесла пандемия коронавирусной инфекции. Объединив усилия, мы выстояли, в очередной раз доказав миру, что являемся великим народом и великой державой.

Искренне желаю, чтобы все трудности и проблемы у нас поскорее остались позади, чтобы мы полностью вернулись к привычному ритму жизни, смогли вновь собираться на массовых гуляньях и вместе отмечать наши общие праздники.

Здоровья и благополучия вам и вашим близким, мира и добра, норильчане!

Александр Пестряков,

председатель городского Совета Норильска