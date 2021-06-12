Поздравление Дмитрия Карасева с Днём России

Дорогие соотечественники! Поздравляю вас с одним из самых знаковых праздников нашего государства — Днём России.

Он символизирует национальное единство, свободу и независимость нашей страны, напоминает о том, что только от нас зависит будущее Родины.

Норильск — значимый город Красноярского края и неотъемлемая часть огромной страны. Мы гордимся своим городом, его историей, достижениями и людьми, которые внесли и продолжают вносить в летопись Норильска славные подвиги.

Праздник 12 июня связан с формированием новой российской государственности. В стремлении видеть Россию сильной, процветающей державой, мы все должны трудиться сообща и быть единым обществом.

Я желаю вам, уважаемые земляки, уверенности в вашем будущем, крепкого здоровья, согласия каждой семье. Пусть в работе вам сопутствует успех, а жизнь будет наполнена радостью и верой в лучшее!

Дмитрий Карасев,

глава города Норильска