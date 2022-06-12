День России. Поздравление от Александра Усса и Алексея Додатко

Уважаемые жители Красноярского края! Поздравляем вас с Днём России!

Этот праздник объединяет миллионы людей, чьи судьбы неразрывно связаны с Родиной, а сердца наполнены гордостью за Отечество. Патриотизм, гражданственность — духовная основа многонационального народа, движущая сила великих свершений.

Богатейшая история нашей Отчизны — летопись героизма и отваги. За трудовыми и ратными подвигами поколений, строивших и защищавших страну, — стремление к свободе и созиданию, способность к самопожертвованию ради общего блага. Из века в век лучшие сыновья России, не щадя себя, отстаивали суверенитет своей державы, помогали братским государствам. Каким бы суровым ни было испытание, мы проходили его с честью. Правда на нашей стороне, и справедливость восторжествует.

Дорогие земляки! Уверены, мы сможем достойно ответить на сложные вызовы времени. Спасибо за сплочённость, умение упорно работать, душевную щедрость, готовность к хорошим делам. Желаем вам и вашим близким крепкого здоровья, оптимизма, светлых событий. Мира и процветания большой и малой родине!

Александр Усс, губернатор Красноярского края

Алексей Додатко, председатель Законодательного собрания Красноярского края