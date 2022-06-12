День России. Поздравление от Дмитрия Карасева

Дорогие соотечественники!

Поздравляю вас с одним из главных государственных праздников нашей страны — Днём России!

Просторы нашей Родины раскинулись от Балтики и до Курил. Они хранят удивительную и уникальную историю, многовековые культурные традиции и духовное наследие. У каждого жителя нашей огромной многонациональной страны, который гордится своей Отчизной, осознает её богатство и свою ответственность беречь и приумножать её достояние, этот праздник откликается в сердце. Именно с него начались новейшая история демократического государства, основанного на верховенстве закона и признании гражданских свобод. День России — символ независимости, мира и национального единения.

Норильчане не понаслышке знают, что любовь к России начинается с любви к своей малой родине. В нашем городе идут большие перемены, и уже сегодня мы видим результат гражданской ответственности, преданности и добросовестного созидательного труда каждого из нас. В Норильске реализуются приоритетные национальные проекты, муниципальные программы, поддерживаются местные инициативы, что является существенным вкладом в настоящее и будущее нашей страны.

Уверен, что совместными усилиями, достижениями и победами мы прославим наш родной город и страну. Быть гражданином России — предмет гордости для каждого из нас.

Желаю вам здоровья, достатка, семейного благополучия и уверенности в завтрашнем дне!

Дмитрий Карасев,

глава города Норильска