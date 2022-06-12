День России. Поздравление от Александра Пестрякова

Дорогие друзья, уважаемые норильчане, искренне поздравляю вас с Днём России!

Один из главных государственных праздников, украшенный российским триколором, традиционно дарит нам дополнительный выходной. Кто–то поучаствует в уличных гуляниях, кто–то будет отмечать праздник на природе, но, я уверен, что все мы проведём этот день с самыми родными и близкими людьми. Именно в семье и поддержании семейных традиций и ценностей и есть главная сила нашей Родины, её надёжный оплот и гарантия счастливого будущего.

Заполярный Норильск, на мой взгляд, олицетворяет собою многонациональную Россию, где бок о бок трудятся люди различных вероисповеданий и национальностей, выполняя общие задачи по укреплению нашей государственности.

От всей души желаю всем нам быть достойными гражданами великой России, работать на благо Отечества и гордиться своей Родиной. Пусть в домах россиян всегда будет достаток и благополучие. Здоровья, мира и добра вам и вашим близким!

Александр Пестряков,

председатель городского Совета Норильска