Поздравление Дмитрия Карасева с Днём работника прокуратуры Российской Федерации

Уважаемые сотрудники и ветераны прокуратуры, примите тёплые поздравления с профессиональным праздником!

Органы прокуратуры неизменно служат защите прав и свобод граждан, интересам каждого норильчанина. Успешная работа вашего ведомства выводит обеспечение законности и правопорядка в нашем городе на новый уровень.

В зону вашей ответственности входят самые разные направления жизни Норильска. Вы отслеживаете важнейшие процессы, происходящие на территории с тем, чтобы каждый житель мог чувствовать себя под защитой. Предотвратить преступление, дать возможность свершиться правосудию, принять все необходимые меры для соблюдения закона во всех сферах правоотношений – ваша повседневная работа. Напряжённая и в то же время интересная. Справиться с ней под силу лишь профессионалам: людям, обладающими глубокими знаниями и твёрдым характером.

Примите мою искреннюю благодарность за преданность делу. Пусть ваша служба, трудная, но очень важная, неизменно приводит вас к новым профессиональным победам. Желаю вам крепкого здоровья и процветания, надёжных людей в работе и дома, счастья и успехов в делах.

Дмитрий Карасев,

глава города Норильска