Поздравление Александра Пестрякова с Днём работника прокуратуры Российской Федерации

Уважаемые работники прокуратуры, примите искренние поздравления с вашим профессиональным праздником!

Защита прав и законных интересов граждан – основные постулаты вашей работы, которую вы с честью выполняете более 300 лет. Именно к вам обращаются те, кто утратил надежду добиться справедливости в других инстанциях. Ваши высокие моральные принципы, профессионализм и неукоснительное следование букве закона ежедневно помогают людям решать проблемы и трудности, с которыми они не могут справиться самостоятельно.

Конструктивное сотрудничество работников прокуратуры Норильска с органами местного самоуправления помогают нам совместно обеспечивать соблюдение законов нашей страны и равенство перед этими законами всех граждан Российской Федерации.

Благодарю вас за укрепление российской государственности, эффективную борьбу с незаконной деятельностью, защиту законных прав и интересов норильчан. Желаю вам крепкого здоровья, терпения, мудрости в принятии решений, семейного благополучия и уверенности в завтрашнем дне!

Александр Пестряков,

председатель городского Совета Норильска