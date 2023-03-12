Поздравление от главы города Дмитрия Карасева с Днём работника уголовно–исполнительной системы

Уважаемые работники и ветераны уголовно–исполнительной системы, от всей души поздравляю вас с профессиональным праздником!

С 1879 года служба исполнения наказаний занимает достойное место в ряду правоохранительных структур, вносит весомый вклад в защиту интересов граждан, общества и государства.

Ваш вклад в развитие и совершенствование уголовно–исполнительной системы России неоценим. Таким высокопрофессиональным и компетентным сотрудникам, как вы, под силу выполнять сложную и ответственную работу — защищать правопорядок в стране, регионе и городе, возвращать к честной трудовой жизни оступившихся граждан.

Особая благодарность — ветеранам уголовно–исполнительной системы, которые передают свой бесценный опыт и лучшие традиции службы молодому поколению.

В этот день хочется выразить глубокую признательность за службу всем сотрудникам уголовно–исполнительной системы, пожелать крепкого здоровья, счастья, семейного благополучия и успехов в вашей непростой, но необходимой службе на благо России и родного города Норильска!

Дмитрий Карасев,

глава города Норильска