12 марта — 55 лет «Норильскгазпрому»

Уважаемые коллеги, дорогие друзья! Поздравляю вас с юбилеем предприятия!

«Норильскгазпрому» — 55 лет. Это хороший возраст. За эти годы пройден непростой и славный путь, отмеченный самоотверженным трудом нескольких поколений газовиков. Впереди — время новых побед.

С момента своего основания «Норильскгазпром» был и остаётся главным и надёжным поставщиком голубого топлива. Наше предприятие находится в начале энергетической цепочки обеспечения газом всех подразделений «Норильского никеля» в Норильске и Дудинке. Ежегодно добывается около трёх миллиардов кубометров природного газа и 100 тысяч тонн газового конденсата. Это определяется потребностями горно–металлургического производства и социальной инфраструктуры. Основные принципы, в соответствии с которыми компания ведёт производственную деятельность, — это энергоэффективность, экологичность, строгое соблюдение требований охраны труда и промышленной безопасности.

Покорители недр сурового Заполярья приложили неимоверные усилия, чтобы газ пришёл в Норильск. Они знали настоящую цену трудовых побед, выполняя поставленные задачи в любых условиях с достоинством и самоотверженностью. Наши ветераны — безусловный ориентир для новых поколений работников. Низкий поклон и благодарность первопроходцам. В прошлом веке всё было иначе — не было таких комфортных условий в вахтовых посёлках, как сейчас, другая техника и оборудование. Но стояла задача — открыть и освоить подземные кладовые на Крайнем Севере. И она оказалась под силу смелым и отважным.

«Норильскгазпром» сегодня — это результат упорного труда сначала разведчиков недр — геологов и бурильщиков, затем — строителей и газовиков. Надеюсь, мы являемся их достойными преемниками. Нам есть чем гордится, и у нас есть перспективы.

Концепция развития производственного комплекса АО «Норильскгазпром» определена стратегией развития топливно–энергетического комплекса НПР до 2035 года.

Впереди нас ждут новые важные задачи, масштабные и интересные проекты, которые будут невозможны без вклада каждого работника.

Пусть воплощаются в жизнь самые смелые планы и исполняются мечты. С праздником! Всем крепкого здоровья, счастья, мира и благополучия!

Андрей Чистов,

генеральный директор АО «Норильскгазпром».