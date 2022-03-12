День работника уголовно–исполнительной системы. Поздравление от Дмитрия Карасева

Уважаемые работники и ветераны уголовно–исполнительной системы!

От всей души поздравляю вас с профессиональным праздником.

В сферу ваших задач входит не только обеспечение исполнения наказаний, но и борьба с преступностью, помощь в перевоспитании и трудоустройстве тех, кто нарушил закон.

Вы оказываете содействие в социальной адаптации, охраняете права и законные интересы осуждённых. Обеспечение справедливости — работа, которая требует мужества и жёсткой дисциплины, ответственности и терпения. Ваш самоотверженный труд является гарантом правопорядка в Норильске.

Примите искреннюю благодарность за верность долгу, добросовестное исполнение служебных обязанностей и высокий профессионализм. От всей души желаю вам крепкого здоровья и личного счастья, оптимизма и бодрости духа, благополучия и дальнейших успехов в службе!

Дмитрий Карасев,

глава Норильска