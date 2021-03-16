12 марта в Норильской публичной библиотеке работал «Онкопатруль»

Просветительская часть мероприятия началась с приветственного слова председателя благотворительного фонда социальных проектов «Территория добра» Натальи Солодовник. Она напомнила, что просветительская работа с норильчанками по профилактике онкологии молочной железы идёт с 2017 года, но подобное мероприятие в Норильске состоялось впервые. Перед гостями выступили врачи медицинского центра INVITRO и представители общественной организации «Волонтёры-медики».

Между профилактическими беседами гостей развлекали участники коллектива «Караоке-кухня» и воспитанники центра развития личности «СТАРТ».

Напомним, что организаторами вечера стали общественное движение «Волонтёры-медики» и благотворительный фонд «Территория добра» при поддержке Норильского местного отделения партии «Единая Россия» в рамках партийного проекта «Здоровое будущее» и работы волонтёрского штаба «Единой России» и «Молодой гвардии «Единой России».