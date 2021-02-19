​До 1 апреля семьи с детьми до семи лет могут получить дополнительную выплату

Большинство семей Красноярского края уже получили данную выплату в беззаявительном порядке ещё до Нового года. Однако если ребёнок рождён после 1 июля 2020 года или если родители не обращались ни за одной из выплат, которые были предоставлены во время пандемии, необходимо до 31 марта подать заявление в электронном виде через портал «Госуслуги» или обратиться в Пенсионный фонд.

В заявлении указываются данные свидетельства о рождении каждого ребенка, СНИЛС и реквизиты банковского счёта, на который будут перечислены средства.