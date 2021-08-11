​Не привившиеся норильчане по возвращению домой будут сдавать ПЦР-тест и до получения результатов соблюдать карантин

Теперь по прибытию домой жители Норильска и Дудинки в течение трёх дней должны сдать ПЦР-тест. До получения результатов граждане должны соблюдать режим самоизоляции.

Проходить эту процедуру не придётся тем, кто поставил второй компонент вакцины либо однокомпонентный препарат, а также переболевшим коронавирусной инфекцией не более полугода. Также освобождаются от сдачи анализа работники вахтовым методом - по решению Роспотребнадзора они должны быть в обязательном порядке вакцинированы.