Не привившиеся норильчане по возвращению домой будут сдавать ПЦР-тест и до получения результатов соблюдать карантин
Не привившиеся норильчане по возвращению домой будут сдавать ПЦР-тест и до получения результатов соблюдать карантин
На основании рекомендаций Роспотребнадзора губернатор Красноярского края Александр Усс внёс изменения в указ о мерах, направленных на предотвращение распространения коронавирусной инфекции. Изменения вступают в силу с завтрашнего дня.
Теперь по прибытию домой жители Норильска и Дудинки в течение трёх дней должны сдать ПЦР-тест. До получения результатов граждане должны соблюдать режим самоизоляции.
Проходить эту процедуру не придётся тем, кто поставил второй компонент вакцины либо однокомпонентный препарат, а также переболевшим коронавирусной инфекцией не более полугода. Также освобождаются от сдачи анализа работники вахтовым методом - по решению Роспотребнадзора они должны быть в обязательном порядке вакцинированы.