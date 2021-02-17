​Норильчанку «очистили» от сглаза за 755 тысяч рублей

В ходе расследования выяснилось, что женщине попалось в интернете объявление об услугах ясновидения. Недолго думая, она связалась с ведуньей, чтобы улучшить отношения с близким человеком. Но предсказательница увидела совсем другую проблему. Общение они вели в мессенджере, где мошенница сообщила, что потерпевшей необходимо «очиститься» от порчи и сглаза.

Сеансы продолжались в течение двух с половиной недель. За это время норильчанка перевела ей 755 тысяч рублей, часть суммы она заняла у знакомой. После самого крупного перевода лжеспециалист прекратила общение, а её номер стал недоступным.

Как сообщила пострадавшая, поначалу ей казалось, что всё, что говорила злоумышленница похоже на правду. Но только после того как ведунья перестала выходить на связь, норильчанка поняла, что стала жертвой мошенников.

По данному факту возбуждено уголовное дело по ч.3 ст. 159 УК РФ «Мошенничество, совершённое в крупном размере». В настоящее время проводится комплекс оперативно-розыскных мероприятий, направленных на установление лиц, причастных к совершению преступления.