Поздравление с Днём строителя от главы города Дмитрия Карасева

Уважаемые работники и ветераны строительной отрасли Норильска! От всей души поздравляю вас с профессиональным праздником — Днём строителя!

Архитекторы, проектировщики, инженеры, каменщики, строители, крановщики — это те, в чьих руках находится будущий облик Норильска. Именно любовь к своему делу представителей этих профессий помогает им строить прочные фундаменты на вечной мерзлоте, работать в мороз и сильный ветер. Их руками создаются новые объекты комплексного плана социально–экономического развития Норильска — новые площадки для полноценной и комфортной жизни на Крайнем Севере.

Отдельные слова благодарности выражаю ветеранам строительной отрасли — тем, кто стоял у истоков современного Норильска. Ваш многолетний бесценный опыт служит примером добросовестного отношения к делу для новых поколений градостроителей.

Всё, что создано руками строителей, служит многим поколениям людей. Спасибо за созидательный труд, за колоссальную самоотдачу, энтузиазм и верность профессии.

От всего сердца желаю вам новых успехов в работе, прочного жизненного фундамента, крепкого здоровья, семейного счастья, благополучия, мира и добра!

Дмитрий Карасев,

глава города Норильска