Поздравление с Днём строителя от Александра Пестрякова

Уважаемые строители и ветераны отрасли, примите искренние поздравления с профессиональным праздником!

Труд строителя во все времена и во всех странах мира был самым важным и почётным. Без вашего профессионализма невозможно возведение новых городов, социальных и культурных объектов, спортивных сооружений и всего того, что нас окружает. Здесь, на Крайнем Севере, ваши умения, навыки и даже бесстрашие дали путёвку в жизнь нашему уникальному городу, которому уже исполнилось 70 лет.

Сегодня заполярный Норильск вновь переживает строительный бум — постепенно на бывших пустырях растут новые жилые дома и социально значимые объекты. И все наши амбициозные планы по развитию города будут воплощены в жизнь только благодаря вашему неустанному труду и высочайшему профессионализму, дорогие строители.

От всех норильчан благодарю вас за верность профессии, мастерство и рабочую сноровку. Пусть всё, созданное вами, долгие годы радует жителей Норильска. Здоровья вам, крепкого жизненного фундамента, энергии, новых профессиональных высот, семейного благополучия и счастья!

Александр Пестряков,

председатель городского Совета Норильска