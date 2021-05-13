13 мая - Ураза-Байрам

Уважаемые мусульмане Норильска, от чистого сердца поздравляю вас с окончанием священного месяца Рамадан – праздником Ураза-байрам!

Этот праздник разговения - один из самых значимых религиозных событий для каждого мусульманина. Он несёт в себе особый духовный смысл, открывая души людей для новых благих дел, для укрепления веры.

В Норильске с глубоким уважением относятся к последователям конфессий, исповедующим конструктивные, гуманные цели. Настоящие, крепкие духовные идеалы служат взаимопониманию и согласию в обществе.

Многие века Ураза-байрам отмечают не только искренними молитвами, но и добрыми поступками, заботой о ближних, проявлением сострадания к тем людям, кто нуждается в помощи и поддержке.

С праздником, дорогие друзья. Пусть Всевышний услышит все ваши молитвы и примет ваши посты. Пусть в каждой семье царит атмосфера счастья и уюта.

Желаю вам новых духовных сил, благополучия, любви и удачи на вашем жизненном пути!

Дмитрий Карасев, глава города Норильска