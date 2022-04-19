13 норильчан окончили пятидневную «Школу предпринимателя»

Обучение Агентство развития Норильска организовало по программе Федеральной корпорации по развитию малого и среднего предпринимательства (Корпорация МПС). На занятиях бизнесмены узнали, как оптимизировать своё дело и разбирались в методах и инструментах управления рисками. Тренинги в «Школе предпринимателя» вёл сертифицированный бизнес-тренер Корпорации МСП, специалист направления «Инвестиции» АРН Антон Анфимов.

«Экономика находится в условиях турбулентности, и поэтому сейчас субъектам малого и среднего предпринимательства особенно важно быть готовыми к постоянно меняющимся реалиям рынка, уметь оставаться на плаву при любом уровне конкуренции, – отмечает Антон Анфимов. – На наших тренингах с элементами командной работы мы учились глубокому пониманию движения денежных потоков, анализу метрик бизнеса, способам кратного увеличения продаж и HR-менеджменту. Некоторые слушатели программы уже начали внедрять полученные инструменты и методы управления рисками».

Приятным бонусом для выпускников стали сертификаты о прохождении «Школы предпринимателя», которые будут полезны при подаче заявки на участие в грантовой программе для молодых бизнесменов, анонсированной правительством РФ.