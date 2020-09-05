МАУ ИЦ «Норильские новости»

13 сентября – единый день голосования

13 сентября – единый день голосования

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13 сентября – единый день голосования

В Красноярском крае, Туве и Хакасии 13 сентября пройдут выборы.

13 сентября – единый день голосования

Жители Ачинска и Норильска должны будут выбрать депутатов Законодательного собрания. Также свой пост покинули министр спорта Павел Ростовцев и депутат Виталий Толстов.

В этот день выборы пройдут в 56 районах и городах Красноярского края. Всего будет выбрано 4418 депутатов. Однако стоит отметить, что люди слабо информированы о кандидатах. Многие даже не в курсе, что 13 сентября будет проходить голосование.

5 сентября в 11:58 100
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