13 сентября – единый день голосования

Жители Ачинска и Норильска должны будут выбрать депутатов Законодательного собрания. Также свой пост покинули министр спорта Павел Ростовцев и депутат Виталий Толстов.

В этот день выборы пройдут в 56 районах и городах Красноярского края. Всего будет выбрано 4418 депутатов. Однако стоит отметить, что люди слабо информированы о кандидатах. Многие даже не в курсе, что 13 сентября будет проходить голосование.