131 сотрудник «Норникеля» удостоен наград различного уровня

Поздравляя коллектив, старший вице-президент компании - руководитель Норильского дивизиона Николай Уткин посетовал, что уже второй год из-за ковидных ограничений приходится проводить церемонию награждения в усечённом формате. Он особо отметил работу коллектива медного завода. И рассказал о перспективах металлургического предприятия, Норильского дивизиона в целом и всего города.



- Уважаемые друзья, дорогие металлурги! Не могу не сказать, чтобы вы берегли себя, своих родных и близких и соблюдали все меры предосторожности. Из-за ковида теперь мы смотрим на всё другими глазами… Но несмотря на все сложности, мы продолжаем реализовывать столь значимые и трудные серные проекты - в ближайшее время масштабное строительство, такое же, как на «Надежде», начнётся и на медном заводе. Также важно, что сегодня идёт обновление всех основных фондов. Будет модернизировано не только оборудование, но и здания, сооружения, пульпопроводы, транспорт. Начала работать программа по очистке территории - это одна из важных составляющих не только экологической направленности, но и развития города. У нас есть желание и ресурсы навести чистоту на всей территории Большого Норильска, обновить инфраструктуру города. И, что важно, реконструкция Норильска будет не завтра, не через десять лет - например, уже сегодня мы приступили к работе над реконструкцией индустриального института - и это не просто линолеум перестелить, это перестроить, модернизировать, построить. И мы уже начали строить комплексы для приезжих рабочих, а надо понимать, что масштабы планируемых изменений требуют привлечения на территорию не меньше 15 тысяч строителей. Так что нас ждёт успешное будущее, которое начинается уже сегодня. И я горжусь коллективом компании. Вы - сила компании. Желаю вам упорства, прочности, стабильности. Спасибо вам большое!

Отметим, что сегодня прошла ещё одна важная церемония. Старший вице-президент компании Николай Уткин принял участие в торжественном открытии мозаичной иконы на фасаде кафедрального собора Норильска в честь иконы «Всех скорбящих Радость». Лик Пресвятой Богородицы «Оранта» был изготовлен мастерами, выполнявшими мозаичные работы в Троице-Сергиевой Лавре. Высота иконы, украсившей стену храма, четыре метра. Работы проводились при поддержке компании «Норникель».