14 августа — День физкультурника

Уважаемые спортсмены, тренеры, ветераны и начинающие приверженцы физкультурно–спортивного движения!

Сердечно поздравляю вас с Днём физкультурника!

В настоящее время выбор в пользу спорта делают всё больше норильчан. Именно поэтому данный праздник касается людей всех возрастов. Всех, кто избрал тренировки, соревнования и просто физическую активность непременной составляющей своей жизни.Норильск гордится мастерами спорта и победителями состязаний местного, всероссийского и международного уровней. Вы подтверждаете, что невозможного нет. Трудолюбие, сила воли, дисциплина и упорство приводят вас к победе, а те, у кого победы ещё впереди, — видят перед собой отличный пример.От всей души выражаю благодарность тренерам нашего города за терпение, профессионализм и веру в своих воспитанников.Желаю вам и всем горожанам увлекательных занятий и неиссякаемой энергии, спортивного долголетия и множества больших и малых побед не только в спорте. С праздником!

Дмитрий Карасев,

глава города Норильска