МАУ ИЦ «Норильские новости»

14 руководителей «Норникеля» вошли в «Топ-1000 российских менеджеров»

14 руководителей «Норникеля» вошли в «Топ-1000 российских менеджеров»

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14 руководителей «Норникеля» вошли в «Топ-1000 российских менеджеров»

Российская Ассоциация менеджеров и издательский дом «Коммерсант» опубликовали ежегодный, 22-й рейтинг «Топ-1000 российских менеджеров». В список попали 14 руководителей «Норникеля».

14 руководителей «Норникеля» вошли в «Топ-1000 российских менеджеров»

Среди них – Владимир Потанин («Бизнес-лидеры»), Лариса Зелькова (Топ-100 «Директора по общественным и корпоративным связям»), Андрей Грачев (Топ-50 «Директора по отношениям с органами власти») и ещё 11 человек, среди которых вице-президенты и руководители направлений компании.

Рейтинг «Топ-1000 российских менеджеров» составляется ежегодно с 2001 года для выявления наиболее профессиональных управленцев страны, отраслевых лидеров, внёсших заметный вклад в развитие России по итогам года.

Фото из открытых источников
30 сентября в 11:14 160
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