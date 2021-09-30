14 руководителей «Норникеля» вошли в «Топ-1000 российских менеджеров»

Среди них – Владимир Потанин («Бизнес-лидеры»), Лариса Зелькова (Топ-100 «Директора по общественным и корпоративным связям»), Андрей Грачев (Топ-50 «Директора по отношениям с органами власти») и ещё 11 человек, среди которых вице-президенты и руководители направлений компании.

Рейтинг «Топ-1000 российских менеджеров» составляется ежегодно с 2001 года для выявления наиболее профессиональных управленцев страны, отраслевых лидеров, внёсших заметный вклад в развитие России по итогам года.