15 апреля - праздник Песах. Поздравление от Дмитрия Карасева

Уважаемые участники еврейской общины Норильска и все, кто поддерживает еврейские национальные традиции, сердечно поздравляю вас с праздником Песах.

Уходящий к событиям глубокой древности, этот праздник по сей день имеет важнейшее значение как для иудеев, так и для представителей других конфессий.

Идеи добра и свободы, торжества справедливости и почитания нравственных ценностей благотворно сказываются на отношениях в обществе, задают правильный вектор в воспитании подрастающего поколения, помогают жить в мире и согласии.

Я искренне желаю, чтобы традиции, объединяющие, вдохновляющие на светлые поступки, продолжались и крепли. Здоровья вам, успехов в добрых начинаниях и твёрдой уверенности в завтрашнем дне.

Дмитрий Карасев,

глава города Норильска