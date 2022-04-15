15 апреля - праздник Песах. Поздравление от Дмитрия Карасева
15 апреля - праздник Песах. Поздравление от Дмитрия Карасева
Уважаемые участники еврейской общины Норильска и все, кто поддерживает еврейские национальные традиции, сердечно поздравляю вас с праздником Песах.
Уходящий к событиям глубокой древности, этот праздник по сей день имеет важнейшее значение как для иудеев, так и для представителей других конфессий.
Идеи добра и свободы, торжества справедливости и почитания нравственных ценностей благотворно сказываются на отношениях в обществе, задают правильный вектор в воспитании подрастающего поколения, помогают жить в мире и согласии.
Я искренне желаю, чтобы традиции, объединяющие, вдохновляющие на светлые поступки, продолжались и крепли. Здоровья вам, успехов в добрых начинаниях и твёрдой уверенности в завтрашнем дне.
Дмитрий Карасев,
глава города Норильска