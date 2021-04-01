МАУ ИЦ «Норильские новости»

15 апреля школьники напишут итоговое сочинение

15 апреля школьники напишут итоговое сочинение

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15 апреля школьники напишут итоговое сочинение

Также установлены дополнительные даты испытания - 5 и 19 мая.

15 апреля школьники напишут итоговое сочинение

Дополнительные сроки для написания сочинения предусмотрены для тех, кто получит за сочинение «незачет», а также для школьников, не присутствующих на экзамене в основной период по уважительной причине (при наличии подтверждающего документа).

Для выпускников 11-х классов успешное написание сочинения является допуском к государственной итоговой аттестации. Обучающиеся с ограниченными возможностями здоровья вместо сочинения вправе выбрать написание изложения.

Фото Ирина Яринская
1 апреля в 09:26 260
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