15 апреля школьники напишут итоговое сочинение

Дополнительные сроки для написания сочинения предусмотрены для тех, кто получит за сочинение «незачет», а также для школьников, не присутствующих на экзамене в основной период по уважительной причине (при наличии подтверждающего документа).

Для выпускников 11-х классов успешное написание сочинения является допуском к государственной итоговой аттестации. Обучающиеся с ограниченными возможностями здоровья вместо сочинения вправе выбрать написание изложения.