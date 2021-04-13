МАУ ИЦ «Норильские новости»

15 апреля в Норильске стартует Всероссийская гражданско-патриотическая акция «Наследие Победы»

15 апреля в Норильске стартует Всероссийская гражданско-патриотическая акция «Наследие Победы»

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15 апреля в Норильске стартует Всероссийская гражданско-патриотическая акция «Наследие Победы»

Горожанам предлагают наполнить карту событий историями героев-норильчан.

15 апреля в Норильске стартует Всероссийская гражданско-патриотическая акция «Наследие Победы»

До 9 мая на сайте naslediepobedy.ru будет размещаться онлайн-карта, которая заполняется городами-участниками, изготовившими видеоролик. В разделе «контакты» есть подобная инструкция о том, как добавить флаг своего населённого пункта на интерактивную карту.

Акция организована с целью сохранения памяти о доблести и героизме народа, увековечивания подвигов солдат Великой Отечественной войны и памяти павших, сохранения и актуализации ценности российской военной истории и культуры, воспитания патриотизма будущих поколений россиян.

В Норильске проект реализуется Городским центром культуры при поддержке управления по делам культуры и искусства администрации города.

Фото из открытых источников
13 апреля в 15:31 280
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