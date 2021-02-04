15 февраля почтят память погибших на войне в Афганистане

Церемония возложения цветов состоится 15 февраля в 18.00 у памятника-мемориала «Чёрный тюльпан». В этот день норильчане почтят память о тех, кто пожертвовал своей жизнью ради Отечества. Углубимся в историю и вспомним, как 32 года из Афганистана выводили советские войска. В этой войне погибло более 14 тысяч солдат и офицеров.

На церемонии будут присутствовать официальные лица города, представители духовенства, ветераны боевых действий в горячих точках, представители общественных организаций.