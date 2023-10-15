Поздравление с Днём отца от главы города Дмитрия Карасева

Уважаемые мужчины, главы семейств и жители города Норильска! Примите самые тёплые и искренние поздравления с Днём отца!

День отца — это праздник, призванный напомнить нам о роли семьи, о тех вечных ценностях, которые закладываются в ней.

Отец — это опора для всей семьи. Именно папа для каждого из нас — верный друг, мудрый советчик, главный помощник. Папа всегда стоит за спиной своих детей, мужественно защищая и оберегая их. Он учит преодолевать трудности, не падать духом при неудачах и упорно идти к поставленной цели.

Желаю всем семьям крепкого здоровья, успехов во всех начинаниях, неиссякаемого оптимизма и хорошего настроения! Счастья, благополучия и процветания вам и вашим близким. Пусть ваш дом будет наполнен радостью и детским смехом.

Дмитрий Карасев,

глава города Норильска