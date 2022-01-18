15 проектов-победителей конкурса «Добротворчество» будут реализованы на Таймыре

Конкурс проводился в четырёх номинациях: «Забота в каждый дом», «Школа волонтёров», «Помогать просто» и «Арктика начинается с меня». Проекты направлены на оказание помощи одиноким пожилым людям, находящимся в трудной жизненной ситуации, на организацию и проведение образовательных мероприятий, фестивалей, тренингов, создание клубов для волонтёров, а также социализацию и оказание помощи детям-сиротам, детям, оставшимся без попечения родителей, подросткам, оказавшимся в трудной жизненной ситуации, и многодетным семьям.

Наибольшее количество баллов набрал проект «Билет в будущее» сельского поселения Хатанга, получив максимальное материальное поощрение в размере 21 488 рублей. Он призван помочь с социальной адаптацией ученику 11 «А» класса хатангской средней школы № 1 Никону Макешову, который из-за тяжёлой травмы лишился способности разговаривать. Благодаря проекту для мальчика будет приобретен планшет, с помощью которого он сможет не только общаться со сверстниками, но и учиться.

Финансовую поддержку также получили проекты хатангской молодёжи «Открывая Север» и «Играй, барган...», которые дополнительно поддержаны фондом «Красноярская Артика» в рамках президентского гранта. В рамках этих инициатив будут организованы краеведческие экспедиции для учащихся, их родителей и всех заинтересованных жителей посёлка, а также кружок барганистов на базе хатангской школы № 1.

Дудинская молодёжь представила проекты для одиноких пожилых людей. Благодаря одному из них — «Создание истории» — будет организована фотоссесия для пожилых северян, после которой они получат фотопортрет в подарок. А проект «Забота в каждый дом» позволит этой категории граждан бесплатно получать парикмахерские услуги, которые будут оказывать обученные молодые люди.

Остальные инициативы направлены на повышение социальной активности молодёжи и старшего поколения и развитие их досуговой деятельности.