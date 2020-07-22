15 тысяч рублей за туризм по России

Правительство нашей страны направит 15 млрд рублей на частичную компенсацию расходов российских туристов на поездки по России, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на премьер-министра Михаила Мишустина.

«Эти деньги пойдут на частичную компенсацию расходов людям, которые до конца этого года решат отдохнуть в российских регионах", - сказал он, выступая в среду в Госдуме с отчётом о работе правительства за минувший год.

Путешествующие по новым направлениям внутри России туристы смогут получить от государства компенсацию за поездку стоимостью от 25 до 75 тысяч рублей, приобретенную у туроператора или отеля через платежную систему МИР.

За каждый такой тур они смогут получить кешбэк в размере 5 тысяч рублей. При стоимости тура от 50 тысяч возврат составит 10 тысяч рублей, от 75 тысяч – 15 тысяч рублей.

Всего таким образом Ростуризм рассчитывает субсидировать более 2 млн турпоездок, программа стартует уже в этом августе, сообщила начальник управления отдела туристских информационных ресурсов безопасности туризма Ростуризма Елена Лысенкова.

Направление должно входить в список, предложенный Ростуризмом. Продолжительность поездки должна быть не менее 5 ночей. Программа распространяется на четыре вида туризма – водный речной, экологический, сельский и культурно-познавательный.

Схема получения бонуса выглядит так: турист должен зайти на сайт мирпутешествий.рф, выбрать предложение одного из партнеров и перейти на его страницу. Там он выбирает тур в разделе, созданном специально под акцию, оформляет поездку и оплачивает её картой МИР.

Ранее летом этого года крупные туроператоры при поддержке Ростуризма организовали несколько чартерных программ для доставки туристов в регионы России. В частности, чартерные рейсы с конца июня выполняются из Москвы, Петербурга и Екатеринбурга в Калининград, 5 июля прилетел первый чартерный рейс из Москвы в Бурятию, 19 июля – в Хакасию. 18 июля стартовала программа перевозки туристов регулярными рейсами на Алтай из Москвы и Петербурга.