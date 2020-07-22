15 тысяч рублей за туризм по России
15 тысяч рублей за туризм по России
Правительство нашей страны направит 15 млрд рублей на частичную компенсацию расходов российских туристов на поездки по России, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на премьер-министра Михаила Мишустина.
«Эти деньги пойдут на частичную компенсацию расходов людям, которые до конца этого года решат отдохнуть в российских регионах", - сказал он, выступая в среду в Госдуме с отчётом о работе правительства за минувший год.
Путешествующие по новым направлениям внутри России туристы смогут получить от государства компенсацию за поездку стоимостью от 25 до 75 тысяч рублей, приобретенную у туроператора или отеля через платежную систему МИР.
За каждый такой тур они смогут получить кешбэк в размере 5 тысяч рублей. При стоимости тура от 50 тысяч возврат составит 10 тысяч рублей, от 75 тысяч – 15 тысяч рублей.
Всего таким образом Ростуризм рассчитывает субсидировать более 2 млн турпоездок, программа стартует уже в этом августе, сообщила начальник управления отдела туристских информационных ресурсов безопасности туризма Ростуризма Елена Лысенкова.
Направление должно входить в список, предложенный Ростуризмом. Продолжительность поездки должна быть не менее 5 ночей. Программа распространяется на четыре вида туризма – водный речной, экологический, сельский и культурно-познавательный.
Схема получения бонуса выглядит так: турист должен зайти на сайт мирпутешествий.рф, выбрать предложение одного из партнеров и перейти на его страницу. Там он выбирает тур в разделе, созданном специально под акцию, оформляет поездку и оплачивает её картой МИР.
Ранее летом этого года крупные туроператоры при поддержке Ростуризма организовали несколько чартерных программ для доставки туристов в регионы России. В частности, чартерные рейсы с конца июня выполняются из Москвы, Петербурга и Екатеринбурга в Калининград, 5 июля прилетел первый чартерный рейс из Москвы в Бурятию, 19 июля – в Хакасию. 18 июля стартовала программа перевозки туристов регулярными рейсами на Алтай из Москвы и Петербурга.