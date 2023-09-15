МАУ ИЦ «Норильские новости»

​Во дворе ул. Талнахской, 8 состоится торжественное открытие новой дворовой площадки

​Во дворе ул. Талнахской, 8 состоится торжественное открытие новой дворовой площадки

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​Во дворе ул. Талнахской, 8 состоится торжественное открытие новой дворовой площадки

Мероприятие состоится 17 сентября в 13.00.

​Во дворе ул. Талнахской, 8 состоится торжественное открытие новой дворовой площадки

Для гостей мероприятия запланирована интересная программа. Помимо торжественной части, на которой с приветственным словом выступят Максим Миронов, директор Агентства развития Норильска и Татьяна Шульгина, заместитель директора УЖКХ, на новой площадке пройдёт мастер-класс по владению мячом и направлению панна, а также мини-турнир по панна-футболу для детей.

После будут подведены итоги турнира, а победители получат памятные призы.

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Фото предоставлено Агентством развития Норильска
15 сентября в 16:39 440
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