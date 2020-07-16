159 кубометров топливно-водяной смеси собрано в посёлке Тухард на месте разлива авиационного топлива

Её продолжают перевозить в место временного хранения, сообщается на сайте администрации Таймыра.

Большое озеро дополнительно обработано сорбентом, установлена линия заградительных бонов. Для удержания сорбента на поверхности воды в ручье из озера в сторону реки Большая Хета установлена фильтрующая конструкция.

Силами Центра лабораторного анализа и технических измерений взято пять проб воды, всего с начала ликвидации аварии – 16 проб воды и шесть проб грунта. Мониторинг экологической обстановки продолжается.

Сегодня, 16 июля, будут продолжены работы по обработке сорбентами водных поверхностей, сбор водной смеси и обработанного грунта с целью их дальнейшего вывоза в специально отведённое место для утилизации.

В ликвидации чрезвычайной ситуации участвуют 48 человек, четыре единицы техники, два плавсредства и три воздушных судна.