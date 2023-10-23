МАУ ИЦ «Норильские новости»

​Вниманию норильчан

​Вниманию норильчан

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​Вниманию норильчан

​Вниманию норильчан

25 октября с 13.00 до 15.00 в Многофункциональном центре Кайеркана (ул. Шахтёрская, 4) состоится личный приём граждан представителем управления по работе с обращениями граждан – общественной приёмной губернатора Красноярского края.

Фото из открытых источников
23 октября в 17:01 390
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