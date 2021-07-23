МАУ ИЦ «Норильские новости»

16 августа родители школьников начнут получать по 10 тысяч рублей

16 августа родители школьников начнут получать по 10 тысяч рублей

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16 августа родители школьников начнут получать по 10 тысяч рублей

16 августа родители школьников начнут получать по 10 тысяч рублей

Эта единовременная выплата была введена по инициативе президента России. Семьям с детьми школьного возраста - от шести до 18 лет - не позднее первого сентября на подготовку к учебному году будет начислено 10 тысяч рублей на ребёнка. Стоит отметить, что шесть лет ребёнку должно исполниться не позднее 1 сентября, а 18 лет - не раньше 3 июля.

Также это пособие положено людям с ограниченными возможностями здоровья, если им от 18 до 23 лет и они продолжают получать общее образование. В таких случаях совершеннолетие должно наступить 2 июля или раньше.

Более 215 тысяч заявлений поступило в Пенсионный фонд от семей Красноярского края с детьми школьного возраста.

В случае если родители не успеют оформить выплату до начала учебного года, у них есть возможность обратиться в Пенсионный фонд России до 1 ноября текущего года.

Отметим, выплата будет перечислена исключительно на карту национальной платёжной системы «МИР».

Фото Владимир Макушкин
23 июля в 13:05 460
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