16 августа родители школьников начнут получать по 10 тысяч рублей

Эта единовременная выплата была введена по инициативе президента России. Семьям с детьми школьного возраста - от шести до 18 лет - не позднее первого сентября на подготовку к учебному году будет начислено 10 тысяч рублей на ребёнка. Стоит отметить, что шесть лет ребёнку должно исполниться не позднее 1 сентября, а 18 лет - не раньше 3 июля.

Также это пособие положено людям с ограниченными возможностями здоровья, если им от 18 до 23 лет и они продолжают получать общее образование. В таких случаях совершеннолетие должно наступить 2 июля или раньше.

Более 215 тысяч заявлений поступило в Пенсионный фонд от семей Красноярского края с детьми школьного возраста.

В случае если родители не успеют оформить выплату до начала учебного года, у них есть возможность обратиться в Пенсионный фонд России до 1 ноября текущего года.

Отметим, выплата будет перечислена исключительно на карту национальной платёжной системы «МИР».