Поздравление с Днём города, Днём металлурга и Днём компании от Александра Пестрякова

Поздравляю всех норильчан и гостей нашего северного города с главными летними праздниками!

День города, День компании и День металлурга объединяют по всему миру сотни тысяч людей, чья жизнь связана или когда–то была связана с Норильском. Все, кто хоть немного жил в этом уникальном городе за полярным кругом, навсегда прикипели к нему душою и, где бы ни находились, отмечают эти июльские праздники.

Нынешний год для Норильска юбилейный — 70 лет прошло с того момента, как бывший рабочий посёлок получил статус города. И все эти годы становления и развития наша история прочной нитью связана с компанией «Норникель», нашим градообразующим предприятием, которое и дало городу жизнь. Сегодня, во многом благодаря компании, Норильск переживает своего рода эпоху Ренессанса: спустя больше трёх десятков лет вновь строятся жилые дома, детские сады, больницы, школы... И сам город, как и в середине прошлого века, вновь наполняется молодыми специалистами с материка, которые войдут в историю как строители Норильска.

Дорогие друзья, я от всей души поздравляю с праздниками всех, в чьих сердцах наш город занимает важное место, кто искренне любит эту северную землю, невзирая ни на какие трудности и непредсказуемость. Пусть грядущие юбилейные дни навсегда запомнятся яркими эмоциями, всеобщим весельем, праздничным настроением и, конечно, замечательной погодой! Будьте счастливы, норильчане!

Александр Пестряков,

председатель городского Совета Норильска