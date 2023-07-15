Поздравление с Днём города, Днём металлурга и Днём компании от Дмитрия Карасева

Уважаемые норильчане!

От всей души поздравляю вас с юбилеем города и с Днём металлурга!

История Норильска началась с мечты о покорении бескрайних северных просторов. С момента своего зарождения Норильск играл важную роль в промышленной жизни СССР.

Наши земляки — горняки, металлурги, инженеры и рабочие Норильского комбината — во время Великой Отечественной войны обеспечивали фронт продукцией предприятия, которое являлось главным поставщиком металла стране.

Участники «никелевого фронта» совершили героический подвиг мирового масштаба, по значимости он приравнивался к участию в боевых действиях на Большой земле. В память об их мужестве, самоотверженности и несгибаемой силе духа Норильску было присвоено почётное звание «Город трудовой доблести». В этом году в Норильске будет установлен главный символ трудовых заслуг всех норильчан — стела «Город трудовой доблести».

За семь десятилетий город пережил многое. Теперь это крупнейший промышленный центр, где комфортно жить и работать, развиваться и самореализовываться людям разных поколений.

С уверенностью можно сказать, что самое главное богатство города — его жители. Норильчане — особые люди. Именно благодаря вам с каждым годом Норильск становится более красивым и комфортным.

Дорогие норильчане, искренне желаю вам крепкого здоровья, счастья, благополучия, достижения целей. Спасибо за то, что вместе мы делаем

Норильск лучше. Впереди нас ждёт время больших перемен!

Дмитрий Карасев,

глава города Норильска