Поздравление с Днём города, Днём металлурга и Днём компании от Михаила Котюкова

Дорогие норильчане!

Поздравляю вас с 70–летием города!

Празднуя эту юбилейную дату в День металлурга, мы отдаём должное всем труженикам заполярной столицы края — разведчикам недр, строителям, инженерам, учёным, представителям самых разных профессий. Спасибо всем, кто насыщает жизнь за полярным кругом энергией масштабных дел и событий!

Форпост России в развитии Арктики был создан на вечной мерзлоте благодаря мужеству и целеустремлённости нескольких поколений. Норильск по праву удостоен звания «Город трудовой доблести». Его победы и достижения всегда были надёжной экономической опорой большого края, страны, нашей общей гордостью. В сложные времена город с особой судьбой и сильным характером показывал, как безграничны возможности человека в созидательной работе, как многого можно добиться, объединившись перед лицом любых испытаний.

Покорители арктических просторов сумели воздвигнуть на суровой земле уникальные предприятия, тёплые дома, школы и детские сады, дворцы культуры и спорта. Сегодня перед городом открываются новые горизонты. Норильск обновляется. Комплексный план его развития рассчитан более чем на десятилетнюю перспективу. Многое, что в него заложено, — это ваши инициативы. В Норильске появятся комфортные жилые дома и востребованные социальные объекты. Но перемены к лучшему происходят уже сейчас. Прежде всего они чувствуются в настроении самих норильчан.

Дорогие северяне, я желаю вам здоровья, счастья и уверенности в завтрашнем дне! Норильску — процветания!

Михаил Котюков,

временно исполняющий обязанности губернатора Красноярского края