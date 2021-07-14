16 июля в сквере Музея Норильска состоится торжественная церемония специального гашения почтового конверта

Конверт выпущен к столетнему юбилею дома-музея «Первый дом Норильска». Свои подписи и оттиски штемпеля спецгашения оставят на нём глава города Дмитрий Карасев, старший вице-президент «Норникеля» - руководитель Норильского дивизиона Николай Уткин и исполняющая обязанности начальника Норильского почтамта УФПС Красноярского края АО «Почта России» Ольга Волкова.

Торжественная церемония даст старт событиям проекта «Юбилеям юбилей», который посвящён столетию самого значимого исторического памятника Норильска. Первый дом впервые распахнёт свои ставни для гостей. Сотрудники музея проведут целый цикл мероприятий, которые расскажут об истории памятника, о первых годах освоения территории будущего Норильска, о жизни и быте первооткрывателей норильских месторождений.

Этот проект стал победителем программы «Мир новых возможностей» и реализуется при поддержке компании «Норникель» и администрации Норильска.

Норильчан приглашают принять участие в церемонии спецгашения, которое состоится 16 июля с 16.00 до 19.00 возле музея на площадке Почты России, где можно поставить памятный оттиск на приобретённом конверте.