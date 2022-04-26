16 мая стартует приём документов на два вакантных места в Общественной палате Норильска

Как рассказала председатель Общественной палаты Норильска Татьяна Скорик, сейчас там есть два вакантных места. Подать заявления на их замещение можно будет с 16 мая по 10 июня. О том, какие документы потребуются, можно узнать на сайте Общественной палаты города. Срок полномочий 19 уже избранных членов и двух, чьи места пока пустуют, завершится в сентябре 2023 года.

Татьяна Скорик также сообщила, что на нынешней сессии горсовета были согласованы изменения, касающиеся организации работы палаты. И если раньше сбором документов от кандидатов на включение в её состав занималось управление по взаимодействию с общественными организациями и молодёжной политике администрации Норильска, теперь эти полномочия переданы действующим членам Общественной палаты.