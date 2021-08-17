1,6 млрд рублей из федерального бюджета направят на бесплатные лекарства и лечебное питание для льготников

Эта сумма - нераспределённый резерв средств федерального бюджета, предусмотренных в 2021 году на обеспечение льготных категорий граждан бесплатными медикаментами. Данная льгота полагается инвалидам, в том числе участникам Великой Отечественной войны, детям-инвалидам, чернобыльцам. Лекарства и медицинские изделия определяются индивидуально для каждого гражданина.

Напомним, что ранее сумма, которая предназначена для обеспечения льготников бесплатными медицинскими препаратами, была проиндексирована и сейчас составляет 929,8 рубля на человека в месяц.

Всего в 2021 году на бесплатные лекарства для льготников в бюджете предусмотрено более 38,7 млрд рублей.