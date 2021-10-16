16 октября – Всемирный день здорового питания

Так на какие продукты стоит обратить особо пристальное внимание, если хочется не просто «закинуть в топку» абы что, но и приумножить потенциал здоровья и жизненной энергии? Ответ на этот вопрос знает Валерий Потапов — руководитель территориального отдела Красноярского краевого центра общественного здоровья и медицинской профилактики в Норильске.

- Один из основополагающих принципов правильного питания – разнообразие. Рацион должен включать все основные группы пищевых продуктов: мясо, рыбу, молоко, молочные продукты, яйца, фрукты, овощи, крупы. При этом не надо думать, что эта продуктовая корзина должна непременно бить по семейному бюджету. У разрекламированных «суперфудов», таких как авокадо и лосось, есть вполне бюджетные аналоги.

Киноа, чиа и ягоды годжи, которыми пестрят прилавки с диетическим питанием, без проблем можно заменить знакомыми и недорогими крупами: гречкой, перловкой, овсянкой и т. п. Зачастую материалы о здоровом питании сопровождаются сочными иллюстрациями спаржи, брокколи и брюссельской капусты. Естественно, покупка перечисленных овощей в свежем виде влетит в копеечку. Однако родная белокочанная капуста ничуть не хуже, а в квашенном виде так вообще бьет рекорды по содержанию витамина С. Не менее распиаренный чудо-фрукт авокадо с лёгкостью заменяется маслами: оливковым, льняным, кунжутным. Главное — выбирать нерафинированные. Достойную конкуренцию сёмге и форели как источникам полезных кислот омега-3 могут составить скумбрия, мойва и селёдка. Есть норильчане, которые с удовольствием выращивают на подоконнике укроп, петрушку, зелёный лук и даже популярную микрозелень и таким экономным способом круглый год обогащают свой рацион витаминами и микроэлементами.

Немаловажную роль в вопросе питания стоит отвести способу приготовления. Тем, кто хочет сохранить и приумножить свое здоровье, лучше приучать себя готовить на пару, отваривать или запекать в духовке. Жаренное на растительном масле настоятельно рекомендуется ограничивать. При этом не забывайте, пожалуйста, пить достаточное количество обычной воды, без ароматизаторов и добавок.

Стоит сократить в рационе и долю вредных углеводов. Это и хлебобулочные изделия, и сахар, и картофель. По возможности нужно ограничить острую пищу, консервированные продукты, копчёности и соления.

Было бы здорово, если бы жители нашего города приучили себя читать этикетки на продуктах и узнавать в составе вредные добавки.

12 принципов правильного питания сформулировали специалисты Роспотребнадзора.

1. Частота

Одно из главных правил правильного питания — необходимо есть несколько раз в день, желательно, не менее 3-5 раз, но небольшими порциями и в одно и то же время.

2. Разнообразие

Питание должно быть разнообразным и не слишком экстравагантным. Количество жирной, жареной, острой и кислой пищи придётся ограничить. Человеческому организму для нормального функционирования нужно огромное количество органических и минеральных веществ, и они обязательно должны присутствовать в вашем рационе.

3. Постепенность

Сразу отказаться от привычного режима питания сложно, поэтому включайте «здоровые» продукты в свой рацион постепенно. Купите себе или подарите своей девушке (жене, маме, бабушке, соседу — нужное подчеркнуть) пароварку. Она сохранит все полезные вещества, содержащиеся в продуктах, и при этом оградит вас от жиров. Также следует сократить потребление соли и сахара.

4. Энергетический баланс

Еда должна восполнять энергетические затраты человека. Изучите таблицу калорийности продуктов, и посчитайте свои энергозатраты за день.

5. Завтрак обязателен

Он должен быть полноценным и разнообразным, кофе и бутербродов с сыром явно недостаточно. Наилучший вариант — вернуться в детство, к овсянке или гречке. Что кому по вкусу. Если с утра времени нет, да и некому готовить, можно перекусить бананом, яблоком или йогуртом. Хорошо съесть яйцо всмятку или омлет и вместо кофе выпить чашку свежезаваренного чая (лучше зелёного и, разумеется, без сахара).

6. Питайтесь по графику

На работу (учёбу) можно захватить пшеничный хлебец, батончик с мюсли, смесь сухофруктов с орехами, яблоко или кусочек сыра. Всё это поможет продержаться до обеда в хорошем расположении духа. Тем, кто работает в ночную смену, от приёма пищи отказываться нельзя, при этом обязательно надо съесть что-нибудь сладкое (глюкоза поможет организму справиться со стрессовой ситуацией и подпитает засыпающую нервную систему).

7. Разбавляйте рацион

Во время обеда и ужина не забывайте о густых супах, они способствуют лучшему пищеварению и не перегружают желудок. Количество алкоголя необходимо сократить. Пейте сок, чай или минеральную воду без газа. А вот любую газировку нужно исключить. Мнение диетологов — любая газировка негативно влияет на желудочно-кишечный тракт.

8. Сладкое — не значит полезное

Любителям сладкого посоветуем не злоупотреблять тортами и пирожными с кремом и шоколадом. Полезен, например, свежий творог с фруктами или ягодами, мармелад, мёд. Десерты, кстати, вопреки устоявшемуся мнению лучше съесть перед основным приёмом пищи — это поможет понизить аппетит и убережёт от переедания. Фрукты, съеденные в конце плотного обеда или ужина, слишком долго перевариваются и теряют все полезные вещества. Лучше баловать себя яблоком, апельсином или бананом между приёмами пищи или прямо перед едой.

9. Не забудьте о генах

Подбирая продукты, попробуйте углубиться в генеалогию своей семьи. Например, если ваши предки с Севера, то рыба и мясные блюда приветствуются в вашей системе питания, а вот экзотическим фруктам вход заказан. Возможно, гены ещё не успели «привыкнуть» к такому виду пищи. Что, впрочем, не мешает вам поставить небольшой эксперимент.

10. Фрукты и овощи необходимы

Это одна из основ правильного питания. Они обязательно должны присутствовать в вашем рационе. В них содержатся столь необходимые нашему организму пищевые волокна и витамины. Недостаток фруктов в рационе может стать причиной усиленной жажды (приходится много пить, повышается нагрузка на сердце и почки) и необходимости принимать «баночные» витамины, которые значительно отличаются от природных аналогов. Но не стоит питаться целыми днями одними фруктами и салатами, поскольку это ведёт к расстройству желудка и другим проблемам, связанным с процессом пищеварения.

11. Дозируйте жиры

Не отказывайтесь от пищи, содержащей жиры, но отдавайте предпочтение жирам растительного происхождения.

12. Соблюдайте умеренность

Умеренность в еде — это потребление человеком такого количества калорий, которое покрывает их расход. Сто лет назад люди могли позволить себе кушать гораздо больше нашего, потому что они много работали физически. Сегодня подвижность людей сильно снизилась, а аппетиты во многом остались прежними.

Маленькие хитрости, которые помогут вам умерить аппетиты.

Когда собираетесь что-нибудь съесть, спрашивайте себя: «Действительно ли это то, что я хочу? Есть ли что-нибудь более подходящее, что я могу дать своему организму?».

Растительная пища тем полезнее, чем меньше она переработана. Поэтому, если есть выбор между сырой морковкой и вареной, то не утруждайте себя варением.

Отличный способ съесть что-то полезное, когда захочется чего-нибудь пожевать, — носить с собой в пластиковом контейнере кусочки груши, яблок, орехи, сухофрукты.

Утром натощак выпивайте стакан тёплой воды. Она очищает и помогает вам лучше понимать, чем именно хочет организм сегодня позавтракать.

Научитесь есть медленно и останавливаться, когда больше не хочется. Самый вредный совет, который можно дать своим детям — не выходить из-за стола, пока всё не будет съедено до конца. Если голод утолён — обед закончен. А остальное можно съесть попозже, когда снова проголодаетесь.

Научитесь отличать голод от аппетита. Голод — это сообщение нашего организма о том, что в кровь перестаёт поступать необходимое для нормальной жизнедеятельности количество питательных веществ. И в этом случае есть хочется по-настоящему. Аппетит же может появляться и без голода — достаточно подумать о чём-то вкусном. То есть голод сообщает нам о том, что нужно удовлетворить потребность, а аппетит стремится к наслаждению.

Здоровье в ваших руках, вернее, в вашей тарелке!

Текст: по информации Норильского филиала Красноярского краевого центра общественного здоровья и медицинской профилактики и Роспотребнадзора.