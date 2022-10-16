День отца. Поздравление от Дмитрия Карасева

Уважаемые норильчане, сердечно поздравляю вас с относительно новым в нашей стране, но очень значимым для каждого родителя праздником — Днём отца.

Вряд ли кто–то из нас сможет вкратце объяснить, что означает быть отцом. В этом понятии, как и в слове «мама», заключено множество смыслов, качеств и образов. Фундамент семьи, опора и щит для самых родных людей, отец всегда рядом. Готов поддержать словом и делом, независимо от того, на каком этапе жизни сейчас находится сын или дочь — делает первые шаги либо строит собственную семью.

Дети — часть нас самих. Глядя на них, мы видим, как наступает будущее и помогаем ему стать именно таким, каким хотим видеть: благополучным, счастливым, радостным.

Искренне желаю всем отцам–норильчанам здоровья, энергии и вдохновения, чтобы они могли вырастить, обучить своих наследников, помочь им твёрдо встать на ноги. Чтобы безусловная любовь ребенка, какая бывает только в детстве, сохранялась и приумножалась с годами, придавая жизненных сил и детям, и нам самим.

С праздником!

Дмитрий Карасев,

глава города Норильска