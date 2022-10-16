Глава города Дмитрий Карасева поздравил норильчан с Днём работников дорожного хозяйства

Уважаемые работники предприятий дорожного хозяйства, примите сердечные поздравления с профессиональным праздником.

Невозможно переоценить значимость вашей работы, особенно в суровых климатических условиях Крайнего Севера. Ваш ежедневный труд направлен на обеспечение комфортной жизни горожан, нормальной деятельности городских предприятий, безопасности таймырских трасс. В вашей работе нет выходных и праздников, ведь дороги Норильска нуждаются в постоянном контроле и уходе.

Круглый год вы стоите на страже чистоты и порядка норильских улиц. За короткое северное лето вы успеваете выполнить рекордные объёмы работ и подготовить город к долгой и трудной зиме. Тем самым вы вносите весомый вклад в общее дело развития и благоустройства нашего города.

Дорожная отрасль Норильского промышленного района демонстрирует уверенное развитие. В рамках муниципальной программы «Развитие транспортной системы» автодороги Норильска значительно преобразились. Отремонтированы десятки километров дорожных артерий, приводятся в порядок тротуары и проезды к жилым домам, ремонтируются мосты. Наши усилия направлены на наращивание мощностей, совершенствование и развитие технологий дорожной отрасли, а значит — на укрепление экономики города.

Искренне благодарю за терпение и профессионализм, надежность и добросовестность, трудолюбие и верность избранному делу! От всей души желаю вам дальнейших успехов в работе, осуществления задуманных планов, стабильности и благополучия! Крепкого здоровья вам и вашим близким, добра и счастья!

Дмитрий Карасев,

глава города Норильска