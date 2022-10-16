День работников дорожного хозяйства. Поздравление от Александра Усса и Алексея Додатко

Уважаемые дорожники Красноярского края, поздравляем вас с профессиональным праздником.

Его отмечают строители, инженеры, конструкторы, тысячи специалистов различных отраслевых предприятий. Благодаря их добросовестному труду реализуются масштабные, значимые для региона проекты, внедряются технологии, укрепляющие транспортную инфраструктуру Красноярья и страны.

Время ставит перед нами сложные задачи, связанные с повышением качества строительства и содержания дорог, использованием новейших материалов. В этом году в крае будет отремонтировано 300 километров автомагистралей. Продолжается возведение Высокогорского моста, который станет мощным стимулом освоения правобережья Енисея и Ангары. Вблизи краевого центра завершается реконструкция двух участков трассы Красноярск — Элита. В Лесосибирске и Ачинске запустили в работу новые асфальтобетонные заводы.

Дорогие земляки! Уверены, сохраняя традиции предшественников, вы приумножите их достижения, добьётесь отличных показателей. Спасибо за мастерство и стремление трудиться с большой самоотдачей. Желаем успехов, здоровья и всего наилучшего!

Александр Усс, губернатор Красноярского края

Алексей Додатко, председатель Законодательного собрания края