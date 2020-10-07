16-й горно-геологический форум «Российская горная индустрия - беспрецедентные вызовы и решения»

Сам форум будет проходить с 6 по 8 октября. От «Норникеля» на Международном горнопромышленном форуме «МАЙНЕКС» принимают участие специалисты маркшейдерской службы управления Заполярного филиала, причем уже второй раз. Также в рамках форума пройдет IXконференция пользователей МАЙКРОМАЙН, в которой наши специалисты выступят cдокладом «Использование мобильных лазерных сканирующих систем в ЗФ Норникеля с последующей обработкой в программном обеспечении Micromine». В своем докладе специалисты хотят поделиться опытом использования нового оборудования - лазерного мобильного сканера. А также опытом использования стационарных сканеров, квадрокоптеров, тахеометров, цифровых маркшейдерских точек.

- Это очень хорошая практика, когда профессионалы горного дела могут собраться, послушать доклады спикеров, обсудить последние новости горно-геологической отрасли, предложить свои идеи и получить информацию из первых рук, - поделился Андрей Абрамов, начальник отдела маркшейдерского обеспечения горных работ центра маркшейдерских работ горного управления «Норникеля».