16-летний норильчанин стал виновником ДТП

Как сообщают сотрудники Госавтоинспекции, в минувшую субботу около часа ночи парень в компании друзей решил покататься по городу. Во время движения по улице Октябрьской в сторону центра города водитель не справился с управлением, из-за чего автомобиль выехал на обочину и протаранил фонарный столб. В результате ДТП двое друзей автолюбителя были госпитализированы в тяжёлом состоянии. Сам водитель был пристёгнут, что спасло его от травм.

Как стало известно позже, автомобиль парень приобрёл самостоятельно на накопленные средства, без ведома родителей.

В отношении несовершеннолетнего правоохранительные органы возбудили уголовное дело по ч. 1 ст. 264 УК РФ «Нарушение лицом, управляющим автомобилем, правил дорожного движения или эксплуатации транспортных средств».