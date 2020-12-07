МАУ ИЦ «Норильские новости»

17 декабря состоится пресс-конференция президента Владимира Путина

17 декабря состоится пресс-конференция президента Владимира Путина

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17 декабря состоится пресс-конференция президента Владимира Путина

В связи с эпидобстановкой пресс-конференция пройдёт в формате ВКС с элементами прямой линии. Президент выйдет на связь из своей резиденции в Ново-Огарёве.

17 декабря состоится пресс-конференция президента Владимира Путина

К предстоящей пресс-конференции было создано приложение, с помощью которого россияне могут задавать свои вопросы. Приложение «Москва — Путину» уже доступно для скачивания на платформах GooglePlayи AppStore. В обработке вопросов будут помогать волонтёры Общероссийского народного фронта. Также своё обращение можно оставить, пройдя по ссылке — http://letters.kremlin.ru/.

Граждане, помимо вопросов в письменной форме, могут направить видеообращение либо заранее подготовленный ролик длительностью не более одной минуты.

Фото из открытых источников
7 декабря в 14:00 430
Пресс-конференцияПрезидент РФ
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